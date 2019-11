Evacuation de migrants en Seine-Saint-Denis : exaspération après la réquisition du gymnase de Vaujours

Environ 1 600 migrants clandestins ont été évacués de deux importants campements insalubres ce 7 novembre 2019 dans le Nord de Paris et en Seine-Saint-Denis. Pour l'occasion, le gymnase de Vaujours a été réquisitionné pendant un mois pour les accueillir. Une décision que les occupants de cette commune de 7 000 habitants ont du mal à accepter. En effet, ils se retrouvent pénalisés à la fois pour l'école, le collège et le lycée, puisque c'est le seul complexe sportif de la ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.