Niger : comment la France se prépare à évacuer ses ressortissants

Tous les Français présents au Niger, dont notre correspondant sur place, ont reçu une alerte avant l'aube. Selon nos informations, 1500 personnes sont éligibles au départ. Pour la moitié, ce sont des Français. Pour l'autre, des Européens et des ressortissants des pays partenaires, notamment la Suisse, le Canada et le Japon. Nous avons pu joindre une Française qui se prépare à partir. "Je ne sais pas quand je pourrai quitter mon hôtel. L'ambassade nous a demandés d'attendre. Je ne peux pas vous en dire plus, il en va de ma sécurité", confie-t-elle. Le feu vert viendra effectivement de l'ambassade de France. Derrière ces murs meurtris, l'opération s'y prépare activement. Les candidats au départ seront évacués via l'aéroport de Niamey.