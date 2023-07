Évacuations d'urgence après des pluies torrentielles

Transformée en torrent, la rivière a tout emporté, même ce camion. Engloutie par les flots, cette voiture disparaît en quelques secondes. Un autre conducteur n'a même pas eu le temps de sortir. Dans cette région du Nord-Est des États-Unis, il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie en une nuit. Ce barrage déborde et menace de céder face à la force du courant. Filmés par la caméra embarquée d'un policier, des automobilistes pris au piège sur cette route sont extraits par les secours à l'aide d'une simple corde. Après des pluies diluviennes, l’État du Vermont est totalement submergé. Des centaines d'habitations sont inondées. Sur ces images satellites, les rivières en crue ont complètement défiguré le paysage. Face à l'ampleur des dégâts, les autorités ont décrété l'état d'urgence. Ces pluies importantes ne sont pas inhabituelles dans la région, mais elles deviennent de plus en plus fréquentes et intenses, notamment en raison du dérèglement climatique. TF1 | Reportage L. Merlier