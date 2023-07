Évacuations en urgence après des inondations en Chine

Ils sont seuls au milieu d’un cours d’eau déchaîné. Leur voiture les protège, mais pour combien de temps ? Une opération de sauvetage périlleuse. Néanmoins, sous le regard inquiet des habitants, le couple est finalement sauvé. Dans le centre de la Chine, des torrents assez puissants pour détruire des immeubles. Dans les montagnes, comme en ville, des habitants sont sauvés des eaux. La pluie n’en finit pas de tomber et les rues ont disparu. Pas d’autre choix que de se déplacer en bateaux pneumatiques dans certains quartiers. Ces intempéries d’une rare violence ont surpris les habitants. "On s’est réveillé ce matin et on a vu toute cette eau. Toutes les routes sont submergées et les plantations aussi", confie un sinistré. Les dégâts se multiplient. L’eau emporte les infrastructures : les routes, les ponts et les habitations. Des milliers de personnes ont dû être relogées. Aucun mort n’est à déplorer pour le moment. TF1 | Reportage S. Chevallereau, D. Dejode