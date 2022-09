Evacuer... ou pas, le dilemme des habitants

Pour trouver leur maison, il faut traverser la forêt brûlée. Ils ont vu le feu s'approcher, mais sont restés. Deux jours et deux nuits à abattre des arbres avec des amis pour sauver leur maison, leur entreprise et bien plus. "Je suis content de l'avoir fait", dit le propriétaire. Ensuite, ému, il pleure : "Je craque parce que je réalise que j'ai réussi à contenir et à garder ce que j'ai et que j'ai acquis". Une décision risquée, mais il le savait. Dans le village, le brouillard se mélange à la fumée. Le quartier de cette dame a été évacué, mais elle, a refusé de partir, de quitter ses fils pompiers et ses animaux. "On sait que le feu est de l'autre côté, qu'il est contenu, mais on se pose des questions... C'est stressant. On ne peut pas imaginer ce que c'est tant qu'on ne l'a pas vécu". Néanmoins, si le feu approche encore, elle partira. Ces trois belles-sœurs, quant à elles, ont été hébergées dans la commune voisine. Elles ne veulent pas être hébergées chez des inconnus et ne veulent pas déranger. En tout cas, ce sont des heures à attendre et une vie en suspens. TF1 | Reportage F. De Juvigny, C. Abel, A. Ponsar