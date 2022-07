Évacués des campings en Gironde : la solidarité s'organise

Ce jeudi matin, le réveil était difficile pour ces campeurs évacués. "On commence à être un peu fatigué, c'est sûr, parce qu'on est là depuis 24 heures maintenant", témoigne l'un d'eux. Déjà deux nuits ont été passées dans un hangar de fortune. "Au début, on s'y plaisait, mais là, ça fait un peu long. On est pressé de partir", confie un campeur. Tout est resté au camping, impossible de les récupérer pour le moment. Pourtant, certains vacanciers repartent ce jeudi. La nuit dernière, d'autres campeurs l'ont passé chez des habitants de la commune. Didier et Nadia ont hébergé gratuitement trois amies, installées ensemble dans un atelier. "C'est chouette d'être accueilli comme ça, de se retrouver avec d'autres personnes", lancent-elles. Au total, le couple a logé douze personnes. Matelas, draps, couvertures, jusqu'à un camping-car, ont été mis à leur disposition. Ici, la solidarité est évidente. Nadia et Didier accueilleront ces vacanciers le temps qu'il faudra. L'accès au camping est pour le moment toujours interdit. TF1 | Reportage M. Debut, S. Hernandez