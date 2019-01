Evaluations nationales en CP : la deuxième vague est lancée

Ambiance studieuse en classes de CP ce 21 janvier 2019. La deuxième vague d'évaluations en français et en maths a débuté dans toutes les écoles primaires et prendra fin le 1er février 2019. L'objectif du gouvernement : mesurer les compétences acquises dans ces matières depuis la rentrée scolaire. A Bordeaux, ces tests nationaux sont loin de déranger les petits. Les enseignants, eux, se montrent plutôt sceptiques quant à leur utilité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.