Évasion rocambolesque à Béziers

Un homme de 22 ans est amené par des policiers pour purger une peine de 18 mois de prison, mais devant les portes du centre, il parvient à s'échapper. Fabrice Aebi, délégué départemental Unité SGP Police FO 34 nous raconte les faits : "l'individu dans le camion réussit à se détacher la menotte qui, pourtant, était bien attachée (...); le problème, c'est que la portière du camion avec la sécurité enfant qui permet de ne pas ouvrir de l'intérieur ne fonctionnait pas, il a réussi à ouvrir la portière du camion et à s'enfuir". Les policiers sont en sous-effectif et ne parviennent pas à le rattraper. Ils appellent des renforts, une patrouille arrive sur les lieux en quelques minutes. Le prévenu a déjà fait de la prison par le passé. D’après son avocat, il aurait voulu revoir sa famille avant d'être incarcéré : "il est parti de la voiture parce qu'il ne voulait pas rentrer tout de suite sans avoir dit au revoir à sa maman, parce qu'il n'était pas prêt à entrer en détention; c'est un mélange d'événement, d’immaturité et de décision irréfléchie qui lui a fait passer à l'acte". Le jeune homme est désormais incarcéré. Sa peine de prison devrait être allongée de six mois pour tentative d'évasion. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia