Comment évolue la relation entre l'exécutif et les gilets jaunes ?

Dans la soirée du 29 novembre 2018, à Matignon, Edouard Philippe a reçu discrètement Patrick de Perglas, un artisan et gilet jaune venu de Chalon-sur-Saône. Selon Patrick, le Premier ministre lui a ouvert son cœur et a promis de faire le nécessaire pour que ça change. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.