"On subit" : exaspération dans le Pas-de-Calais face aux nouvelles inondations

Guetter le niveau de l'eau, encore. En novembre, la crue a tout emporté. A l'intérieur, plus que des murs à faire sécher, c'est toute leur vie. Depuis ce mardi matin, malgré la marée basse, le niveau du fleuve continue de monter. Et via les nappes phréatiques, l'eau s'est infiltrée jusqu'à des caves de l'autre côté du quartier. Ici, il est tombé 50 cm en quelques heures. La pompe est en marche, mais l'eau s'infiltre aussi vite. Chez Johan, c'est comme un éternel recommencement. Un expert devait passer dans la semaine pour programmer les travaux de réparation. Tout est suspendu. C'est l'incertitude aussi devant les neuf hectares de terre submergés. L'eau se rapproche de la maison, mais il est trop tard pour agir. "Il faut comprendre aussi qu'on bâtit sur du béton, mais la flotte, elle ne pénètre pas. On subit", se désole un homme. Il devrait tomber aujourd'hui l'équivalent de plus de deux semaines de pluie. TF1 | Reportage F. de Juvigny, J. Clouzeau