Excès de vitesse, à plus de 70km/h au milieu du village

Tous les jours, en sortant de chez elle, Marie doit longer cette route et traverser au passage piéton. Elle a failli être renversée à deux reprises. Et elle veut prouver que les automobilistes ne freinent pas en la voyant. Cette longue ligne droite pousse certains automobilistes à accélérer. Un contrôle de vitesse réalisé en septembre par le département montre qu'un automobiliste sur deux est en excès de vitesse. Avec un record à plus de 150km/h en plein milieu des habitations. Les riverains se sentent en danger. Avec neuf accidents en un mois et demi sur cette route, la factrice prend toutes ses précautions en ouvrant sa portière. Pour le maire de la commune d'Annesse-et-Beaulieu (Dordogne), Philippe Perperot, il est temps d'agir. Mais sur cette départementale à 70km/h, installer des ralentisseurs n'est pas autorisé. La seule solution est de sensibiliser les automobilistes au danger de la vitesse. L'élu a aussi écrit à la préfecture pour demander des contrôles réguliers sur cette route. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux