Excès de vitesse : des amendes en fonction des revenus ?

Faire payer les excès de vitesse en fonction des salaires. L'idée fait largement réagir les automobilistes belges ce vendredi matin. "Je suis d'accord, parce qu'il y en a qui exagèrent trop, et on va trop vite à certains endroits", lance l'un d'eux. La proposition de loi vise surtout les hauts revenus, qui pourraient voir le montant de l'amende tripler. Il serait fixé au maximum à 12 000 euros. Beaucoup contestent la mesure. L'objectif est de dissuader tous ceux qui en ont les moyens de payer. D'autres pays ont mis en place ce système, comme la Suisse ou la Finlande. Là-bas, le montant est sans limite. Un riche homme d'affaires a même dû payer une amende de 270 000 euros. Dans l'Hexagone, il n'en est pas question pour l'instant. Les conducteurs sont en majorité opposés : "Si c'est une blague, ce n'est pas drôle". C'est un système considéré comme complexe et intrusif. Il faudrait connaître le salaire de chaque personne et calculer les amendes au cas par cas. Une association est opposée pour une autre raison : l'augmentation de la pression fiscale sur les automobilistes. En Belgique, la proposition est loin d'être approuvée par l'ensemble de la classe politique, qui préfère mettre en place en priorité le permis à points. TF1 | Reportage V. Lamhaut, Z. Ajili