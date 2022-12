Excès de vitesse : quelle est la marge d'erreur des radars ?

Les radars fixes et mobiles nous agacent et nous stressent, mais ils ne sont pas infaillibles. Ils ont des marges d'erreur importantes et différentes. Néanmoins, elles restent mal connues des usagers. Quelques conseils : "Sur les voitures, on se met à cinq ou six au-dessus", "il y a une marge d'erreur, mais il ne fait pas jouer avec ça. Si c'est 80km/h, c'est 80". Voici alors les chiffres officiels des radars fixes. Si vous roulez devant eux à moins de 100 km/h, la marge d'erreur est de 5km/h. Par contre, si vous roulez à plus de 100 km/h, la marge est de 5%. Concrètement, sur une route limitée à 80 km/h, vous serez flashé à une vitesse réelle de 86 km/h. Pour une limitation à 130 km/h, vous serez flashé à partir de 137 km/h. L'amende qui vous serait envoyée présente d'ailleurs les deux vitesses contrôlées et corrigées. "Ce n'est pas une marge de tolérance, mais une marge d'erreur technique", explique Me Ingrid Attal, avocate de l'association "40 millions d'automobilistes". La marge d'erreur des radars automobiles est encore plus importante. Ils sont souvent invisibles, placés dans une voiture banalisée. TF1 | Reportage B. Christal, C. Chevreton, I. Bornacin