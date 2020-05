Exclus de la prime pour les soignants, les aides à domicile se sentent délaissés

Tout au long du confinement, les auxiliaires de vie ont pris soin quotidiennement des personnes âgées. Après deux mois d'aide, ils déplorent un manque de reconnaissance. Ils sont pourtant plus de 200 000 à travailler dans ce secteur pour un salaire moyen équivalent au SMIC. Mais ils ne bénéficieront pas de la prime de l'Etat pour les soignants.