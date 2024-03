EXCLUSIF - Plongée dans la base secrète des sous-marins nucléaires français

Monter dans ce bateau, c'est faire la navette entre deux mondes. Devant nous, les lueurs de la base la plus secrète de la Marine française. Derrière, il y a la ville de Brest (Finistère) encore endormie. Nous accompagnons ces travailleurs de l'ombre. Sécurisée, c'est peu dire. Cette péninsule appelée l’île Longue est le port d'attache des sous-marins nucléaires français. Sur terre, en mer, et dans les airs... au quotidien, plusieurs centaines de personnes protègent la base et filtrent les employés. Nous rejoignons l'une des zones les plus sensibles de la base, le bassin. Ce monstre de métal s'apprête à prendre la mer. Dans son ventre, il porte l'arme nucléaire. Au même moment sur l’île Longue, un autre équipage se prépare au pire. Apprendre à s'éjecter d'un sous-marin en cas d'avarie grave, d'explosion, d'incendie ou de fuite d'eau. Un marin est propulsé à la surface, grâce à l'air piégé dans sa combinaison étanche. Ce sont des gestes qu'il répète tous les deux ans dans cette cuve de quatre mètres. À quoi ressemblent des missiles nucléaires ? TF1 | Reportage E. Lefebvre, E. Fourny, E. Dubois