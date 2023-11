Exclusif : découvrez "Un cri", le dernier titre inédit de Johnny

Johnny Hallyday, c'est toute leur vie. Vendredi dernier, nous avons proposé à ces quatre fans de Johnny de laisser portables et enregistreurs de côté, et d'écouter en exclusivité le tout dernier morceau de leur idole. Cette chanson s'appelle : "Un cri". Pendant quelques instants, le silence. Découvrez leurs réactions particulièrement émues dans notre reportage. Ce "cri" n'a pas été retenu pour figurer sur le dernier album de Johnny. Mais en découvrant l'enregistrement de sa voix, la maison de disques charge Maxim Nucci, compositeur et réalisateur avec qui Johnny a collaboré depuis une décennie, d'orchestrer le morceau, six ans après sa mort. Le morceau sort donc ce jeudi. On a demandé à Maxime Nucci s'il restait d'autres inédits, et la réponse est "non". Alors, à moins qu'un ancien producteur ressorte des bandes par surprise, "Un cri" est peut-être le dernier morceau de Johnny. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J.R. Héquette, O. Lorthios