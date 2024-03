Exclusivité : les nouveaux visages des pièces de 10, 20 et 50 centimes

Les nouvelles pièces jaunes, les voici. Côté pile, elles n’ont pas changé, mais côté face, trois femmes font leur apparition. Simone Veil figure sur la pièce de dix centimes, Joséphine Baker sur celle de 20 centimes et Marie Curie pour les 50 centimes. Sur ce marché de Gironde, ces trois femmes forcent l’admiration. Ces pièces ont été imaginées à la Monnaie de Paris. Dans son petit bureau face à la Seine, Joaquin Jimenez est le graveur général. C’est lui qui a eu pour mission de dessiner ces nouveaux visages. Il y a plein de détails que l’on n'aperçoit pas forcément quand on sort quelques pièces pour les courses, notamment les drapeaux de la France et de l’Union européenne, et la signature du graveur. Avant qu’elles ne viennent remplir nos porte-monnaie, ces pièces ont été présentées ce mercredi matin à la famille de Simone Veil. Leur mère, leur grand-mère, celle qui a toujours cru en l’union des Européens, figure sur une pièce de la monnaie unique. Riche semaine pour l’héritage de Simone Veil, deux jours après l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution. TF1 | Reportage M. Poissonnet, O. Cresta, L. Lassalle