Exclusivité : on a roulé avec le premier pneu sans air

Gonfler ses pneus, on se salit les mains, on s'y reprend à plusieurs fois, on craint une crevaison. C'est une galère de gonfler les pneus. Mais ce sera bientôt peut-être de l'histoire ancienne grâce à un pneu sans air. Pour l'instant, on ne connaît pas son prix, et il est impossible de les acheter. Dans ce pneu, l'air est remplacé par des étranges lamelles, qui agissent un peu comme les lattes d'un sommier. Ces pneus encore en développement vont d'abord être proposés aux entreprises de livraison. Les ingénieurs de Michelin ont donné la priorité à ceux qui crèvent le plus, les livreurs, à cause des chocs contre les trottoirs. Ces pneus révolutionnaires sont développés et testés depuis dix ans sur le site de Michelin, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Ici, 43 km de piste ont déjà permis de les homologuer pour une vitesse maximale de 210 km/h. Quel est donc le secret de ces pneus sans air ? Exceptionnellement, Michelin nous en révèle une petite partie. Tout réside dans la composition de ces fameuses lamelles, qui agissent comme des ressorts. C'est un mélange de caoutchouc, de carbone, et de fibres de verre. Si ces pneus équipent un jour tous les véhicules de la planète, cela évitera de jeter chaque année jusqu'à 200 millions de pneus crevés. Mais cela prendra du temps, pas avant 2030. TF1 | Reportage P. Gallaccio, A. Ponsar