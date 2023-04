Quelles sont les règles pour l'utilisation d'un barbecue ? Le 13H à vos côtés

La saison des barbecues commence. C'est très bon et on adore, mais pour le voisinage, cela peut créer des nuisances. Quelles sont les règles ? Si la loi n'interdit pas à un particulier de faire des barbecues dans son jardin, il existe quand même quelques exceptions. La première concerne certaines régions en raison des risques d'incendie. Des arrêtés préfectoraux ou municipaux peuvent limiter l'utilisation du barbecue. La deuxième exception, c'est si vous habitez en lotissement ou en copropriété. Dans ce cas, il faut vérifier dans le règlement de copropriété ou le cahier des charges du lotissement. S'il y a des dispositions qui encadrent l'utilisation du barbecue, et que votre voisin ne les respecte pas, c'est à votre syndic de les faire respecter. En outre, même si le voisin les respecte, on peut quand même se plaindre des nuisances. Dans ce cas, on met en avant "le trouble anormal de voisinage". Dans le cas du barbecue, on peut prendre en compte les odeurs, la fumée et le noircissement de sa façade. Néanmoins, les nuisances doivent être régulières et répétées pour être considérées comme anormales. T. Coiffier