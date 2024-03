Expérience : ils restent deux mois allongés pour la science

Deux mois la tête en bas, dans un lit incliné. Forcément, les premiers jours, des douleurs sont apparues. Ces hommes participent à une expérience scientifique pour lutter contre les effets négatifs de l'impesanteur chez les astronautes. Douze volontaires ont été sélectionnés pour leurs conditions physiques et psychologiques. Ils ne se lèvent jamais, toutes les activités se font allongés. Dans cette clinique spatiale, chaque jour, la moitié d'entre eux réalisent des tests sportifs. Ils contribuent à leur manière aux futures missions dans l'espace. Leur modèle, c'est Thomas Pesquet. Faire du vélo allongé et dans une centrifugeuse, pour tester la gravité artificielle. Les données seront envoyées aux agences spatiales, et étudiées par quatorze équipes scientifiques à travers le monde. Une aventure scientifique et humaine, dans leurs chambres, l'ambiance est bon enfant. Les volontaires ne peuvent pas recevoir des visites. En participant à cette étude, chacun sera indemnisé à hauteur de 18 000 euros. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.V. Fournis