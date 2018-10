Les experts en assurance arrivent à Villegailhenc

Xavier Ripoll, référent de pôle militant chez MAIF, est venu à la rencontre des habitants de Villegailhenc ce 17 octobre 2018. Sa mission étant de rassurer les sinistrés et de les conseiller dans leurs démarches de dédommagement, quel que soit leur assureur. Avec lui, les premiers experts en assurance sont sur les lieux pour évaluer l'ampleur des dégâts. Et une permanence a été installée à la mairie pour aider les sinistrés à faire face aux urgences. Mais ces derniers restent inquiets devant l'ampleur des dégâts et attendent impatiemment la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle au Journal officiel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.