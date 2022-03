Expliquer la guerre aux lycéens

Ces terminales du Lycée Grandmont à Tours (Indre-et-Loire) vont plancher en petit groupe sur l’Ukraine. Dans leur cours d’histoire de Géo-géopolitique, leur professeur les fait travailler sur des thèmes essentiels pour comprendre. Ces élèves de 17 ans découvrent qu’il y a des raisons anciennes au conflit. Ils découvrent la notion nouvelle de "guerre hybride", avec aussi des armes non-conventionnelles, comme la guerre de l’information. L’enseignante les aide à décrypter ce qui se passe. Selon elle, ses élèves "ont une vision assez parcellaire et assez cloisonnée de la situation". Elle leur enseigne la nécessité de recouper les sources d’informations. "Je m’informe beaucoup sur cette guerre pour ne partir dans le fake news et avoir le plus d’informations vraies possible", explique une lycéenne. Chaque groupe présente son travail, notamment, sur la guerre de l'info. Chacun à son tour, va au tableau. Ultra-connectés, ces adolescents reçoivent en cours les clés pour mieux comprendre ce qui se joue aux confins de l’Europe. TF1 | Reportage G. Bellec, X. Boucher, J. Dejode