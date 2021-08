Explosion à Beyrouth : la ville, un an après la catastrophe

Le port de Beyrouth et quelques-uns des 9 200 bâtiments aux alentours sont toujours défigurés. Dans ce quartier, on aperçoit des échafaudages pour éviter de nouveaux écroulements. Dans ce qu'il reste de sa cour intérieure, un habitant regarde les vestiges de sa maison d'enfance. Pas de travaux programmés parce qu'il n'y a pas d'argent. Lors de l'explosion, ses parents ont été projetés à plusieurs mètres. Malgré de nombreuses blessures, ils sont toujours en vie, mais pour ce qui est de revenir sur les lieux, il n'en est pas question. Dans une petite artère, certains entament les premiers travaux. Laborieux, coûteux, mais qui montrent la capacité des Libanais à se relever malgré le manque d'aide financière. Le long d'une rue des plus commerçantes de Beyrouth, un magasin sur deux n'a pas rouvert. Conséquence de l'explosion mais aussi de l'immense crise économique qui secoue désormais le pays. Englué dans la crise, le Liban commémore ce mercredi à chaque coin de rue, les plus de 200 morts liés à l'explosion du 4 août 2020. Sur le front de l'enquête judiciaire, cela n'avance pas du tout. Ce qui exaspère de plus en plus d'habitants.