Explosion à Lyon : trois personnes interpellées ce lundi

Un homme de 24 ans, soupçonné d'être l'auteur de l'explosion à Lyon, a été interpellé ce 27 mai 2019 non loin du lieu de l'attaque. Deux autres personnes ont également été placées en garde à vue. Depuis le drame, plus de 110 enquêteurs de la police judiciaire et scientifique ont été mobilisés. Grâce aux empreintes ADN, au bornage de téléphone et carte bleue, ou encore les images de vidéosurveillance, ils ont pu remonter jusqu'à eux. Cette arrestation a été immédiatement annoncée sur les réseaux sociaux par Christophe Castaner. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.