Explosion à Paris : le bilan reste lourd

Le 12 janvier 2019, une énorme explosion est survenue dans une boulangerie dans le neuvième arrondissement parisien. L'incident a fait quatre morts dont deux pompiers qui intervenaient sur une fuite de gaz. L'enquête se poursuit pour déterminer l'origine de l'explosion. Selon les habitants du quartier, le bilan aurait pu être encore plus grave.