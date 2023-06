Explosion à Paris : des recherches toujours en cours, les dernières informations

Une personne reste portée disparue 19 heures après l'explosion mercredi de l'immeuble du 277, rue Saint-Jacques, dans le Ve arrondissement de Paris. Toute la nuit, les pompiers ont été à pied d'œuvre, pierre par pierre. Une autre disparue, une femme de 78 ans, a été retrouvée à l'hôpital. Il y a eu une cinquantaine de blessés, dont six dans un état grave. Parmi eux, le directeur et des professeurs de l'American Academy, l'école de design hébergée dans le bâtiment. Les 75 étudiants étaient en sortie à l'extérieur. Reste une question : que s'est-il passé ? Rien ne laisse penser à un acte criminel. Aucun produit inflammable n'a été retrouvé. La piste privilégiée est la fuite de gaz. S'il s'agit bien d'une fuite, vient-elle du réseau public ou de l'école ? Ce sont les étages supérieurs qui sont les plus touchés. Des techniciens de la GRDF vont être entendus par la police dans les prochaines heures. L'objectif est de remonter le temps au milieu des décombres. TF1 | Reportage F. de Juvigny, J. Cressens, Q. Danjou