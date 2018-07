Explosion à Quiberon : au moins cinq blessés, des habitants hébergés en urgence

Une très forte explosion due au gaz, qui a eu lieu dans la soirée du dimanche 8 juillet 2018 dans le centre-ville de Quiberon, a fait au moins cinq blessés. Le sinistre a démarré vers 2h30 à cause d'une fuite de gaz provenant d'un commerce. Choqués et paniqués, les habitants sur place ont tenté de se mettre en sécurité. Une cinquantaine de personnes ont été hébergées en urgence dans une salle, suite à ce drame, le temps que le périmètre de sécurité soit levé. Pour certains, l'inquiétude pour leurs voisins prime sur la fatigue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.