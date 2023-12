Seychelles : l'état d'urgence décrété après une énorme explosion

Un cratère de plusieurs mètres de profondeur. C'est ici que la déflagration s'est produite. Tout autour se trouve une zone totalement dévastée, des arbres couchés, et des bâtiments réduits à l'état de confettis. L'explosion a eu lieu en fin de nuit dans l'entreprise CCCL, qui abrite des explosifs. Nous sommes dans la zone industrielle Providence, au nord-ouest de l'île de Mahé, la plus grande des Seychelles. Cette déflagration énorme a été filmée par un vidéaste amateur et des caméras de surveillance. Résultat : des dizaines de baies vitrées à terre, et des habitants apeurés qui tentent de comprendre. Depuis l'aube, l'ordre a été donné aux habitants de rester confinés chez eux. "C'est seulement pour aujourd'hui, car on doit faire une enquête pour savoir ce qui s'est passé", explique Vidya Gappy, journaliste locale. Face à ce désastre, l'état d'urgence a été déclaré, les écoles sont fermées et les déplacements sont strictement encadrés. L'archipel des Seychelles, connu pour ses plages paradisiaques, pourra également faire face à des inondations. Depuis plusieurs semaines, des pluies torrentielles s'abattent sur le pays. TF1 | Reportage H. Dreyfus, J. Cressens, M. Stavelot