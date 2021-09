Explosion d’AZF : 20 ans après, personne n’a oublié à Toulouse

Vingt ans après, la nature a repris ses droits autour du cratère creusé par l'explosion. De l'usine AZF, il ne reste rien à part quelques vestiges et des souvenirs indélébiles. Nicole Fournier est chanteuse lyrique. Ce matin-là, elle s'exerçait près de son piano quand à 17h17, un bruit sourd interrompt ses vocalises. Elle était loin de se douter que l'explosion qui l'a faite trembler provenait de l'usine AZF. Des milliers de logements sont soufflés à des kilomètres à la ronde. Le colonel Pizzocaro, lui, commandait les opérations ce jour-là. Aujourd'hui encore, il se souvient précisément de ces scènes irréelles. Mille pompiers sont rapidement mobilisés. Le paysage est lunaire, fantomatique et les blessés se comptent par centaines. La catastrophe d'AZF a provoqué la destruction de 20 000 logements, commerces, entreprises, écoles et lycées. Avec son association, Guy Fourest s'est battu pendant quinze ans pour mener jusqu'au bout 1 000 dossiers d'indemnisations. A 90 ans, il ne veut pas oublier les 31 personnes qui ont trouvé la mort ce 21 septembre 2001 et ses 2 500 blessés.