Explosion de Bergerac, le jour d'après

À la terrasse des cafés ce jeudi matin, les moires restent vifs après l’explosion. Ce commerçant est encore sous le choc. Dans le centre de Bergerac, Jean-Michel découvre les détails de l’accident, le bilan aurait pu être plus lourd. "Il fabrique un explosif puissant… Il faut prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires", affirme-t-il. Un sentiment partagé par cet ancien ouvrier, Christian a travaillé près de 40 ans l’usine et connaît les dangers. Il est à savoir que sept personnes ont été hospitalisées pour blessures légères. Une autre est grièvement atteinte. Leur état est au cœur des préoccupations. "Ce qui m’inquiétait surtout, c’était les ouvriers", confie un habitant. Parmi eux, l’accident interroge. Jean-Paul a, lui aussi, travaillé dans l’usine pendant 35 ans. "Je pense que c’est à cause de la chaleur, parce que là-bas la consigne est d’arroser en permanence", confie ce dernier. Une enquête a été ouverte. Elle devra notamment déterminer la cause de l’accident. TF1 | Reportage L. Cloix, H. Massiot, J. Clouzeau