Explosion du prix des matières premières : le bâtiment touché de plein fouet

Depuis quelques jours, Michel Basibuyuk, chef d'entreprise, est inquiet. Les prix des matériaux indispensables à la construction comme le fer, mais aussi le cuivre ou l'acier augmente. "Tous ont doublé, même triplé", témoigne-t-il. Pour alléger la facture des mois à venir, Michel anticipe et fait des stocks. "Ça me coûte moins cher même de louer un dépôt à deux ou 3 000 euros que d'acheter du matériel le moment venu", lance-t-il. Le coût des matières premières varie d'un jour à l'autre. Michel ne peut donc plus garantir ses tarifs pendant trois mois comme il avait l'habitude de le faire. Ses devis sont désormais valables seulement deux semaines. "Je ne peux pas me permettre de faire plus longtemps. On est obligé de commander déjà les fournitures pour éviter qu'il y a encore plus de hausses de prix", témoigne-t-il. Autre conséquence pour ce chef d'entreprise et ses quinze salariés, l'entreprise choisit des chantiers plus petits et surtout plus rapides à livrer. "On essaie de prendre des chantiers pour une période de six ou huit mois, pour essayer de savoir au minima où on va", explique Michel. Des chantiers plus coûteux pour les particuliers, et des taux d'intérêt qui commencent, eux aussi, à augmenter. TF1 | Reportage L. Deschateaux, G. Lecointe