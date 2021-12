Explosion d’un immeuble à Sanary : les bâtiments mitoyens détruits

C'est un deuxième choc à Sanary, quatre jours après l'effondrement d'un immeuble sur le port qui a fait trois victimes. Le bâtiment d'à côté, fragilisé, est en train d'être démoli. Le chantier est délicat. La pelleteuse agit petit à petit, morceau par morceau, pour ne pas déstabiliser les autres immeubles. Les habitants viennent au plus près. Ils ont les yeux rivés sur le chantier et tentent de réaliser ce qui s'est passé. Après l'effondrement, la démolition de cet immeuble qui abritait une crêperie et des habitations à l'étage, au cœur du port, est un autre bouleversement. Une dizaine d'immeubles autour de l'effondrement a été évacuée par mesure de sécurité. Les habitants sont relogés dans leur famille ou à l'hôtel jusqu'à nouvel ordre. Mais les Sanaryens ont du mal à reprendre une vie normale. Les experts sont en train d'évaluer la stabilité des bâtiments adjacents, notamment celle de l'autre immeuble à côté de l'effondrement. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar