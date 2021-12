Explosion d'un immeuble à Sanary-sur-Mer : les habitants toujours sous le choc

Les mêmes fouilles, le même travail de fourmis dans les décombres, les recherches se poursuivent sans interruption car un habitant de l'immeuble reste introuvable. Son identité n'est pas officiellement établie, mais pour les Sanaryens, cela fait peu de doute. La gérante d'un kiosque à journaux des alentours ne peut s'empêcher de penser à son fidèle client : "C'est une personne avec un grand cœur. Moi je me dis qu'il y a toujours espoir". Dans la nuit du mardi, les secours ont extrait des décombres une personne âgée, sans vie. Le bilan s'alourdit à deux morts. Depuis hier, les habitants se rassemblent sur le port, au plus près de la zone de recherche. C'est toute une ville meurtrie qui attend des réponses. "J'ai besoin de savoir. Ce n'est pas la curiosité mais c'est un besoin", "On est là par le cœur, par rapport à ces gens qui sont morts", "On n'a plus envie de faire la fête", disent-ils. Difficile de s'habituer à ce décor. La ville de Sanary a annoncé l'annulation de toutes ses animations jusqu'à la fin de la semaine. TF1 | Reportage S. Chevallereau, E. Berra, M. Derre