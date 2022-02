Explosion mortelle dans les Pyrénées-Orientales : l’émotion toujours vive à Saint-Laurent-de-la-Salanque

Les pompiers travaillent encore dans les décombres, et déjà, les premières fleurs. Dans la commune de 10 000 habitants, le réveil est une nouvelle fois douloureux. "Ce matin, on aurait bien voulu se réveiller en se disant, que c'était un cauchemar, mais malheureusement, ce n'est pas un cauchemar, c'est une réalité", nous affirme un habitant de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Lundi, il fallait penser au plus urgent, rassurer ses proches, entourer les sinistrés. Mais cette nouvelle journée laisse ce commerçant désemparé et déstabilisé qui s'est concerté avec les autres commerçants pour savoir comment ils devaient réagir. Toute la soirée, les dons ont continué à affluer. Des bénévoles sont venus apporter aux familles évacuées un dîner offert par un boulanger. Ils sont venus soutenir les gens qui ont perdu leurs maisons, les pompiers, les gendarmes et les familles en deuil. On peut constater dans le foyer municipal la générosité des dernières 24 heures : essentiellement des vêtements, des jouets pour les enfants et des produits sanitaires. Désormais, la municipalité va recenser les offres de dons par téléphone pour mieux les repartir selon les besoins des victimes. TF1 | Reportage F. De Juviny, J.V. Molinier, N. Robertson