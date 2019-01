Explosion rue de Trévise : un hommage national aux deux pompiers morts

L'explosion de la boulangerie rue de Trévise, le 12 janvier 2019, a fait quatre morts, dont deux pompiers. Simon Cartannaz et Nathanaël Josselin avaient 28 et 27 ans lorsqu'ils ont donné leur vie en sauvant des anonymes. Un hommage national leur a été rendu ce 17 janvier 2019 à Paris. Pendant ce temps, dans le quartier où a eu lieu le drame, six immeubles fragilisés menacent de s'effondrer et les travaux s'annoncent lourds. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.