Explosions à Beyrouth : à Toulouse, le souvenir d'AZF toujours vivace

Le 21 septembre 2001, Toulouse a été meurtri par l'explosion de l'usine AZF ayant fait 31 morts et 2 500 blessés. Près de 19 ans plus tard, l'explosion de Beyrouth fait ressurgir le souvenir. En cause, le stockage du nitrate d'ammonium, une substance qu'on utilise dans les engrais agricultures et qui provoque un nuage de fumée. Alors que la rue Bernadette était totalement détruite à l'époque, les habitants sont toujours traumatisés. En effet, la douleur est ravivée depuis ce mardi.