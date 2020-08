Explosions à Beyrouth : des Libanais solidaires et en colère

Les Libanais ont surmonté leur sidération 36 heures après les explosions survenues à Beyrouth. Désormais, ils se mobilisent pour nettoyer les quartiers sinistrés. Un gigantesque élan de solidarité s'est emparé de la capitale libanaise, mais les chantiers sont vastes. D'ailleurs, il faut prendre en charge au plus vite les 300 000 sans-abri. Mais la colère des Libanais ne faiblit pas. Certains lancent même des appels à la vengeance.