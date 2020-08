Explosions à Beyrouth : des volontaires des Pompiers de l'urgence internationale en renfort

Ils étaient 20 volontaires à se préparer à partir pour Beyrouth mercredi soir. Pompiers, médecins, infirmiers et maîtres-chiens vont y rejoindre les secours internationaux. Pendant une dizaine de jours, ils leur prêteront main-forte. Les plus expérimentés s'attendent à une mission difficile. Côté ravitaillement, les bénévoles emportent avec eux de l'eau et des rations alimentaires. En outre, pour sécuriser les opérations de secours, deux drones viendront en appui. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.