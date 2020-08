Explosions à Beyrouth : Emmanuel Macron sur place

Le déplacement d'Emmanuel Macron à Beyrouth est à la fois pour témoigner au Liban de la solidarité de l'Hexagone, mais aussi pour organiser l'aide internationale. Le président de la République s'est rendu rapidement sur le port de la ville et a également prévu de rencontrer l'ensemble des forces politiques libanaises. Cette visite de quelques heures devra permettre, selon l'Elysée, de poser les bases d'un contrat pour la restauration du Liban. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.