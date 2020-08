Explosions à Beyrouth : inquiétude et colère de la population

Les explosions à Beyrouth ont multiplié la détresse des Libanais. Il faut savoir que ce port détruit était le poumon économique du pays. En effet, 80% de l'alimentation de la population est importée. Les journalistes, eux, haussent le ton pour exprimer leur ras-le-bol face à la classe politique, qui semble impuissante. Marcel Ghanem a énoncé récemment des propos particulièrement durs à leur égard. Et sur les réseaux sociaux, le hashtag "Pendez-les" commence à prendre de l'ampleur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.