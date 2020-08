Explosions à Beyrouth : les habitants déblaient

A Beyrouth, deux jours après l'explosion, on nettoie toujours les dégâts. Dans les rues, des armées de volontaires équipés de sacs, de balais et de pelles convergent vers les bâtiments les plus touchés. C'est le cas de l'hôpital des Soeurs du Rosaire désormais ravagé et inutilisable. Par ailleurs, le personnel médical est sur le pont depuis la catastrophe. Mais le problème, c'est que le matériel commence à manquer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.