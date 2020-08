Explosions à Beyrouth : les habitants témoignent

La violente déflagration qui s'est produite à Beyrouth a fait des blessés à des kilomètres à la ronde. Les hôpitaux sont débordés. Dans les rues, tout a été soufflé et le sol est recouvert de débris. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues dans les décombres. Les habitants affirment n'avoir rien vécu de tel. Mais ils essayent surtout de comprendre comment toute la ville a pu être dévastée en quelques secondes seulement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.