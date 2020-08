Explosions à Beyrouth : les images du chaos

Mardi soir, deux explosions ont dévasté une partie de Beyrouth, la capitale libanaise. Ce mercredi matin, la ville est encore sous le choc après cet accident qui a fait au moins 100 morts et des milliers de blessés. Les images des vidéos amateurs démontrent la violence de la seconde déflagration. Une secousse ressentie jusqu'à 200 km des lieux et qui est à l'origine d'un véritable chaos.