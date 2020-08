Explosions à Beyrouth : vives émotions dans la communauté libanaise

À Paris comme dans tout l'Hexagone, les Libanais qui ont des familles et des amis à Beyrouth sont très inquiets. Ils se sont demandé si leurs proches étaient toujours vivants après les explosions de ce mardi. Pour eux, cette catastrophe est pire que les crises et les guerres car les habitants sont censés être en sécurité. La communauté libanaise compte se mobiliser pour aider le pays, meurtri à nouveau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.