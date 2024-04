Explosions en Iran : une riposte d'Israël ?

A la télévision iranienne ce vendredi matin, un mot d'ordre : minimiser. Cette nuit, trois explosions dans le ciel. Téhéran dit avoir abattu des drones dans la province d'Ispahan, près de l'aéroport. Une région qui abrite plusieurs sites militaires, y compris nucléaires. L'Iran insiste : aucune attaque de missiles et aucun dégât. Ce matin, ce témoin tient le même discours devant ce complexe nucléaire. "Ici, c'est certain. Du moins dans cette zone où nous sommes, rien n'a été touché", assure-t-il. L'Agence internationale pour l'énergie atomique confirme que les installations nucléaires sont indemnes. D'où venaient ces drones ? S'agit-il de la riposte d'Israël à l'attaque d'il y a cinq jours ? C'est ce qu'avancent plusieurs sources militaires à des médias américains. Côté israélien, silence. Rien ne laisse transparaître une montée des tensions, constate notre envoyée spéciale. A Téhéran aussi, la vie normale continue. En fin de matinée, discours du président iranien, sans le moindre mot sur ces explosions. TF1 | Reportage F. de Juvigny, C. Cambier, G. Haurillon, E. Tolfa