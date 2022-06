Expo à Paris : des dinosaures plus vrais que nature

Il ne faut que quelques secondes à ces enfants pour se mettre dans la peau des dinosaures. Le plus impressionnant est bien sûr le tyrannosaurus Rex. "Il est gigantesque et a une belle couleur", "Il est grand et il fait peur", lancent certains. Au cours de cette exposition, les visiteurs, petits et grands, découvrent une cinquantaine de dinosaures animés. Certains sont en taille réelle. Des dizaines de personnes ont œuvré pour que tous les éléments du décor s'allient à la perfection. "On a une grosse équipe de techniciens, qui travaille jour et nuit pendant un mois avant le montage, histoire que le jour J, la magie puisse opérer quelque part", explique Julien Barokas, manager de l'exposition "Le temps des dinosaures". De la magie et un peu de culture. Devant chaque dinosaure, il y a une pancarte avec ses caractéristiques. Le plus difficile est de retenir les noms de ces immenses reptiles. Et finalement, à chacun sa version de l'histoire. Les dinosaures reprennent vie dans ces halls d'exposition parisiens jusqu'au 28 août prochain. TF1 | Reportage C. Casanova, B. Hacala