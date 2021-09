Expo à Paris : Goldorak débarque à la Maison de la Culture du Japon

Bienvenue dans les années 70 avec les images ternies par le temps. Goldorak est l'un des robots les plus populaires dans le monde. Âgé de 46 ans, il est de nationalité japonaise. C'est à la fois un vaisseau spatial et une arme de guerre. Affiches, hologrammes, objets en tout genre, une exposition à la Maison de la Culture du Japon raconte son histoire et celle de son propriétaire Actarus. Quand Goldorak arrive à la télévision, ça change tout. Avant lui, c'étaient des choses éducatives ou vraiment gentilles. La référence, c'est Walt Disney pour les dessins animés. Mais Goldorak, c'est une histoire d'envahisseurs et un petit peu de guerres. Il y a même des tomes un peu durs. Cela pouvait être effectivement violent à l'époque. En tout cas, on n'était pas préparé à ce scénario. Les petits adorent tandis que les parents s'inquiètent face à cette violence. Alexandre Rosa est un fan de la première heure. Il possède de nombreux objets. Il se souvient même des expressions du prince Actarus et des transformations de Goldorak. En plus de l'exposition, un nouvel album et des timbres postaux sortiront pour ce robot intersidéral.