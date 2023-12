Expo Johnny, "que je t'aime"

À neuf heures du matin, premiers fans, première ambiance : "il nous manque trop", "on avait l'impression qu'on venait le voir chanter". Près de 200 personnes ont travaillé trois semaines pour installer cette exposition sur 3 000 mètres carrés. Il fallait voir Yoann bichonner la Cobra, la voiture de sport de Johnny, ou Étienne chouchouter les Harleys. Sans oublier Léa et Désiré qui sont aux petits soins des guitares. "C'est une grande émotion, plein de modèles différents en plus. Et on voit vraiment l'évolution de la carrière de Johnny", confie Léa. Après Bruxelles, c'est à Paris de chanter. "Ici à Paris, c'est évidemment la consécration. J'ai la chair de poule parce que on sent cet amour du public, cette communion humaine", décrit Benoît Remiche, scénographe de l'exposition. Et il y a la partie récente de la vie de Johnny. "C'était presque devenu essentiel pour moi de partager son histoire, de partager sa vie", confie Laeticia Hallyday. L'exposition est à voir jusqu'au mois de juin. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez, B. Sisco