Exposition inédite sur Louis de Funès à la Cinémathèque

Pour la première fois, la prestigieuse Cinémathèque consacre une exposition à un acteur, Louis de Funès. Des décennies après ses premières apparitions, le public l'aime encore. Après son premier succès dans "La Traversée de Paris", il n'a plus arrêté de travailler. Au grand plaisir de toutes les générations. Découvrez l'univers de cet acteur hyper physique, mime et bruiteur, en près de 300 costumes, maquettes et affiches. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.