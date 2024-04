Expressions : le sud ne perd pas le nord !

Sur le marché à la Madeleine, il fait un temps maussade ce matin. Dans le sud, on dirait qu'il pleuviote, mais ici, on a une autre expression : il drache. Et quand il drache, il faut être fada pour ne pas se couvrir. Mais "fada", ça veut dire quoi ? Une dame originaire du sud a su répondre, cela veut dire "fou". Dans le nord, un fada, on préfère le mimer comme un babache. Et puis il y a des mots du sud un peu plus complexe pour nous, comme par exemple, "boudu". Cela signifie "boudu con". Voilà un mot à ne pas prononcer devant les pitchouns. Mais ici, les petits, on les appelle autrement. On ne parle pas le sud dans le nord, désolé. Exemple avec un autre verbe : rouméguer. Ça veut dire râler, ronchonner. Et Anthony qui vient du Saint-Jean-du-Gard (Gard) a dû s'adapter. Quand il rentre dans sa famille dans le sud, on ne le comprend pas vraiment. "Ils sont surpris", affirme-t-il. Et il y en a quelques points communs entre le nord et le sud, la tchatche et surtout la bonne humeur. Peuchère ! TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette, N. Meurisse